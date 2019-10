© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il giovane portiere dell'Independiente Renzo Bacchia ha attirato su di sé l'interesse della Fiorentina grazie a prestazione in costante crescita: il numero dell'Independiente che ricorda tanto l'ex blucerchiato Sergio Romero è un estremo difensore estremamente muscolare, capace di farsi rispettare nelle uscite ed estremamente coraggioso, una caratteristica fondamentale per ogni portiere. Di chiare origini italiane, il passaporto chiaramente lo aiuterebbe in un ipotetico trasferimento in Europa.

Nome: Renzo Bacchia

Data di nascita: 23 gennaio 1999

Nazionalità: argentino

Ruolo: portiere

Squadra: Independiente

Assomiglia a: Sergio Romero