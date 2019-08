© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Oggi parliamo di Romano Schmid, trequartista classe 2000 di proprietà del Werder Brema che si sta facendo le ossa in Austria al Wolfsberger. Baricentro basso e grandi mezzi tecnici, il fantasista cresciuto nello Sturm Graz è stato finora protagonista con tutte le nazionali giovanili dell'Austria e punta adesso ad una maglia da titolare anche in Under 21. Dotato di una buona tecnica e di una buona visione di gioco, oltre a un dribbling ubriacante, Schmid ricorda per movenze e potenziale il figlio d'arte rumeno Ianis Hagi. Il futuro è sicuramente dalla loro parte.

Nome: Romano Schmid

Data di nascita: 27 gennaio 2000

Nazionalità: austriaca

Ruolo: trequartista

Squadra: Wolfsberger (in prestito dal Werder Brema)

Assomiglia a: Ianis Hagi