ufficiale Werder Brema, arriva il rinnovo dell'austriaco Romano Schmid

Il Werder Brema rende noto con un comunicato ufficiale il rinnovo di Romano Schmid. Il club anseatico non ha specificato la durata del nuovo accordo. Il trequartista austriaco, 23 anni, è arrivato a Brema nel gennaio del 2019 per 1 milione, acquistato all'epoca dal Salisburgo. In questo inizio di stagione Schmid ha raccolto 14 presenze e segnato 1 gol.