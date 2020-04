Un talento al giorno, Ronaldo Camara: un fantasista incredibilmente moderno

Ronaldo Camara è un classe 2003 di grandissima prospettiva, l'ennesimo, che ha prodotto la ricchissima scuola portoghese. Il futuro della Nazionale lusitana sembra essere non solo assicurato, ma a dir poco roseo se tutte le giovani promesse manterranno le attese: il centrocampista 16enne del Benfica è un gioiellino di rara completezza, capace di giocare sia come mezzala che come fantasista: un trequartista atipico, che ama gioca lontano dall'area avversaria per organizzare al meglio il gioco e aiutare i compagni con un pressing avanzato che spesso porta a palloni rubati e ad un rapidissima ripartenza dei suoi.

Nome: Ronaldo Camara

Data di Nascita: 5 gennaio 2003

Nazionalità: portoghese

Squadra: Benfica

Ruolo: centrocampista versatile

Assomiglia a: Georginio Wijnaldum