Un talento al giorno, Sergio Gomez: la prossima scommessa del BVB

Sergio Gómez è tornato in Liga ma il Borussia Dortmund non manca certo di tenerlo sotto osservazione: e quando i gialloneri puntano su un giovane... le possibilità che esploda ad altissimi livelli sono parecchie. Scuola Barcellona, vederlo giocare con Sancho e Reus sarebbe sicuramente un bello spettacolo, ma per il momento dovrà mettersi in mostra con la maglia dell'Huesca. Trattasi di un attaccante esterno di grandissimo talento e dalle qualità fisiche indiscutibili, che non può prescindere dalla sua velocità di base.

Nome: Sergio Gómez

Data di nascita: 4 settembre 2000

Nazionalità: spagnolo

Posizione: attaccante esterno

Squadra: Huesca

Assomiglia a: Jadon Sancho