Un talento al giorno, Shimpei Fukuoka: un classe 2000 pronto a far faville

vedi letture

Classe 2000, il giapponese Shimpei Fukuoka è da quest'anno un punto di forza del Kyoto Sanga, formazione della J2 League: un giovane mediano capace di fare la differenza con la sua continuità e la grande rapidità, facilitato dal suo metro e sessantanove di statura. Parliamo di un centrocampista difensivo bravo a portare alto il pressing e conquistare il pallone in zona pericolosa per condurre subito ad un contropiede. Pur non essendo il gol una sua specialità, dimostra un buon feeling con la porta avversaria: nell'anno appena conclusosi, tre reti in 46 presenze.

Nome: Shimpei Fukuoka

Data di nascita: 27 giugno 2000

Nazionalità: giapponese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Kyoto Sanga

Assomiglia a: Jun'ichi Inamoto