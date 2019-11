© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Kenneth Taylor, Devyne Rensch, Naci Ünuvar, Dillon Hoogewerf e soprattutto Ryan Gravenberch. L'Ajax classe 2002-2003 rischia di essere davvero uno squadrone a livello mondiale se tutte le promesse dovessero essere rispettate. Discorso che vale a maggior ragione per Sontje Hansen, attaccante esterno dalle enormi qualità tecniche e fisiche: velocissimo nello stretto, semina almeno uno o due avversari quando parte in velocità, caratteristiche che lo rendono un punto di forza per l'Ajax giovanile e per la Nazionale Olandese Under 17, nonché uno dei giovani promettenti più in vista sul panorama mondiale.

Nome: Sontje Hansen

Data di nascita: 18 maggio 2002

Nazionalità: olandese

Ruolo: attaccante

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Justin Kluivert