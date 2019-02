Un talento al giorno, Tiago Djalò: la nuova scommessa rossonera

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Colpo per il futuro per il Milan. I rossoneri infatti si sono aggiudicati le prestazioni di Tiago Djalò, difensore classe 2000 prelevato dallo Sporting Lisbona. Si tratta di un difensore centrale forte fisicamente che può giocare anche nel ruolo di destro. Abile nel gioco aereo, fa dell'anticipo la sua arma migliore. In fase offensiva sa rendersi pericoloso visto che è dotato di un potente destro.

Nome: Tiago Djalò

Data di nascita: 9 aprile 2000

Nazionalità: portoghese

Ruolo: difensore

Squadra: Milan

Assomiglia a: Thiago Silva