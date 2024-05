Mistero Tiago Djalò: la Juventus valuta la possibilità di cederlo in prestito

Arrivato a gennaio dopo aver smaltito un lungo infortunio, il difensore portoghese Tiago Djalò da quando s'è trasferito alla Juventus non ha ancora fatto il suo esordio in Serie A. Il club bianconero a fine gennaio l'ha strappato all'Inter che l'avrebbe preso solo a fine stagione e a parametro zero, ma questo arrivo anticipato non ha fin qui prodotto risultati. L'ex Lille s'è infatti sempre accomodato in panchina e non è scontato che riesca a esordire prima della fine della stagione.

'Gazzetta.it' spiega che in questo momento in casa Juventus si fa spazio l'idea di un suo addio in prestito: Djalò ha bisogno di giocare e per questo motivo Giuntoli valuterà la possibilità di cederlo a titolo temporaneo nella prossima finestra di calciomercato.

Lo scorso 22 gennaio la Juventus rese noti i dettagli economici del suo acquisto con questo comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Lille Olympique Sporting Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo a fronte di un corrispettivo di € 3,6 milioni, pagabili in tre rate nel corso dell’esercizio 2024/2025, oltre ad oneri accessori pari a € 1,5 milioni. Sono inoltre previsti premi fino ad un massimo di € 2,6 milioni, al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026".