Un talento al giorno, Tochi Chukwuani: un Kanté in versione danese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Tochi Chukwuani è in primo luogo un prodigio del mondo del calcio: dieci presenze tra le varie competizioni a 16 anni lo classificano come tale. Gioca nel Nordsjaelland, formazione danese nota per lo sviluppo dei giovani che quest'anno ha davvero esagerato in tal senso. Ben sedici Under 21 gravitano intorno alla Prima Squadra, rifondata coi talenti prodotti dal settore giovanile: uno di questi è il nuovo N'Golo Kanté, il classe 2003 Chukwuani, nato in Danimarca ma di chiare origini africane. Proprio per la sua abilità nello sradicare i palloni all'avversario e nel portare il pressing alto, lo abbiamo paragonato al mediano del Chelsea.

Nome: Tochi Chukwuani

Data di nascita: 24 marzo 2003

Nazionalità: sloveno

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Nordsjaelland

Assomiglia a: N'Golo Kanté