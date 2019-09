Un talento al giorno, Tomas Tavares: futuro e presente del Benfica

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Novanta minuti per presentarsi al pubblico europeo: Tomás Tavares ha giocato da titolare ieri nella sfida al Lipsia, guadagnandosi il primo gettone in Champions League. Molto versatile tatticamente, il laterale lusitano ha iniziato nella Chalana Soccer School ed è nato a Lisbona nel 2001, diventando rapidamente uno dei riferimenti nel suo ruolo sin dal settore giovanile. Grazie alla sua abnegazione è cresciuto esponenzialmente in tutti i fondamentali, diventando così affidabile da convincere il tecnico delle Aquile Bruno Lage a dargli una chance alla prima sfida europea.

Nome: Tomás Tavares

Data di nascita: 21 giugno 2001

Nazionalità: portoghese

Posizione: terzino destro

Squadra: Benfica

Assomiglia a: Juan Cuadrado