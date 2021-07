Un talento al giorno, Warren Bondo: il prossimo colpo del Milan è un centrocampista subito pronto

Warren Bondo è pronto per trasferirsi al Milan ma quello del giovanissimo centrocampista francese non è un nome nuovo per il mercato italiano. Già nell'estate del 2019, lo seguivano per il proprio settore giovanile i rossoneri ma anche la Juventus, il Manchester United, il Manchester City e altre grandi d'Europa. Il club francese, però, è riuscito a blindarlo e a fargli firmare il primo contratto da professionista. Classe 2003 ma già parte del Nancy 2020/21 in Ligue 2, ha il fisico dei grandi e il dinamismo degli dei centrocampisti di origine africana che tanto bene stanno facendo in Europa nell'ultima decade.

Nome: Warren Bondo

Data di nascita: 15 settembre 2003

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Nancy

Assomiglia a: Frank Kessiè