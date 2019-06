Un talento al giorno, Zulkifilu Rabiu: il fulmine nigeriano

Fonte: A cura di Simone Lorini

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ha giocato il Mondiale Under 20 ampiamente sotto età, ma questo non ha impedito a Zulkifilu Rabiu di mettersi in grande evidenza con la maglia della Nigeria: il terzino destro classe 2002 è stato un punto fermo della squadra africana nella rassegna polacca, un laterale di spinta capace di fare la differenza con la sua progressione senza palla e con l'abilità nel cross dal fondo. Sfrutta fino al fondo la sua fisicità e la muscolare imponente, che lo rende perfetto anche per lo stile di gioco di ripartenza della Nigeria U20.

Nome: Zulkifilu Rabiu

Data di nascita: 1 gennaio 2002

Nazionalità: nigeriano

Posizione: esterno di difesa

Squadra: Plateau United FC

Assomiglia a: Emmanuel Eboué