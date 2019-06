Un talento al giorno, Emiliano Gomez: un attaccante moderno

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Emiliano Gomez ha fatto il suo debutto professionale all'età di 16 anni. Questo perché non c'era più spazio per lui nelle giovanili, dove segnava una media di 2-3 gol a partita. Gómez è un attaccante completo, che può agire come centravanti o come ala destra e sinistra. Quando giocava nelle giovanili, era efficiente e ammirato sia per i suoi gol sia per l’enorme quantità di assist. Emiliano Gómez è un attaccante moderno che potrebbe distinguersi in qualsiasi grande squadra del calcio italiano.

Nome: Emiliano Gómez Duarte

Data di nascita: 18 settembre 2001

Nazionalità: uruguaiana

Ruolo: Attaccante

Squadra: Defensor Sporting/ URU

Assomiglia a: Mertens