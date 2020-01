21280 giorni fa l'ultimo gol subito in casa dalla Fiorentina contro la Spal

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina ha assaporato il dolce gusto della vittoria a Bologna lunedì scorso, salvo poi uscire dal campo con un pareggio subito al 94'. Sta di fatto che i viola non vincono in campionato da due mesi e mezzo: l'ultima affermazione risale alla trasferta contro il Sassuolo andata in scena il 30 ottobre scorso. Anche la Spal non è messa benissimo: una vittoria e 4 sconfitte nelle ultime cinque partite giocate e solamente 4 punti conquistati in 9 match lontani da casa.

L'ultimo gol della Spal al Franchi? E' un ricordo ormai sbiadito nel tempo perché lo ha messo a segno Massei l'8 ottobre 1961, ovvero 21280 giorni fa. Per altro è stato anche un gol inutile perché in quella circostanza la Fiorentina si impose nettamente per 5-1. Due sole affermazioni spalline in 19 partite in terra toscana. Ultima affermazione biancazzurra datata 16 aprile 1961 (0-3).

Sono solo 5 i giocatori della Spal ad aver segnato almeno un gol in questo campionato. I ferraresi sono ultimi in fatto di varietà di marcatori e sono anche, non a caso, il peggior attacco in questa Serie A.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

11 vittorie Fiorentina

6 pareggi

2 vittorie Spal

28 gol fatti Fiorentina

10 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1938/1939 Serie B Fiorentina vs Spal 2-1



L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2018/2019 Serie A Fiorentina vs Spal 3-0