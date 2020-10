A san Valentino l’ultimo punto a Torino per il club della città di Romeo e Giulietta

Ogni tre incroci uno Juventus-Verona termina col punteggio di 2-1.

Perché fra Serie A, 29 precedenti, e cadetteria, 1 scontro diretto, per ben 9 volte c’è scappato il successo dei padroni di casa con due gol marcati a fronte di uno incassato.

A riprova di questa singolare statistica ci sono i punteggi degli ultimi due Juventus-Verona: 2-1 nel 2017-2018 quando marcarono, in successione, Rugani, Pjanic e Cerci; 2-1 nel 2019-2020, Veloso, Ramsey e Cristiano Ronaldo.

L’altro numero che balza subito agli occhi è l’assenza di segni 2 in schedina.

Anzi. I gialloblù hanno raccolto punti in casa della Vecchia Signora soltanto in 4 occasioni. La più recente al momento del prossimo calcio d’inizio sarà distante ben 11.943 giorni. Era il San Valentino del 1988 quando fu 0-0. D’altronde i Butei sono il club della città di Romeo e Giulietta…

La Juventus è reduce dal pareggio in casa del Crotone. Un 1-1 che fa seguito, almeno sul campo, al 2-2 nell’Olimpico giallorosso. E così l’unico successo, se non prendiamo in considerazione quelli col Napoli arrivato su sentenza del Giudice Sportivo e con la Dinamo Kiev in Champions League, è rappresentato dal 3-0 rifilato alla Sampdoria all’esordio in campionato.

Il Verona nel posticipo del lunedì sera ha fatto 0-0 contro il Genoa. E così si ritrova in vetta alla classifica dei clean sheet, vale a dire le gare chiuse a porta inviolata, assieme al Milan. Niente male per una squadra che nell’ultimo calciomercato ha ceduto alcuni dei suoi pezzi pregiati.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

30 incontri disputati

26 vittorie Juventus

4 pareggi

0 vittorie Hellas Verona

67 gol fatti Juventus

19 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Hellas Verona 3-2, 1° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Hellas Verona 2-1, 4° giornata 2019/2020