Anche e solo segnare è un'impresa per il Pisa a Benevento

Il Benevento è largamente la squadra capolista dell'attuale Serie B. La formazione sannita ha perso una sola volta finora e si presenta al match interno contro il Pisa forte di dicei risultati utili consecutivi e sette vittorie di fila. Dall'altra parte c'è una squadra, quella nerazzurra, che sta andando avanti in maniera altalenante e sta cercando di allungare rispetto alla zona pericolosa della graduatoria.

Tradizione nettamente favorevole ai giallorossi di casa che non solo non hanno mai perso, ma hanno quasi sempre vinto in casa contro il Pisa. Sei partite totali giocate tra Serie B e C, cinque vittorie Benevento e un pareggio. Anche segnare è un'impresa per i toscani che hanno fatto solamente due gol agli avversari.

Tanti numeri del Benevento sono da record, in particolare sottolineiamo che la squadra di Inzaghi ha chiuso 13 volte su 19 le proprie partite senza subire reti, con una netta leadership sulle avversarie. Il Pisa invece si caratterizza per numero di marcatori diversi andati a segno in questo campionato: sono 13, con i campani che invece seguono a 12.

TUTTI I PRECEDENTI A BENEVENTO (SERIE B E C)

5 vittorie Benevento

1 pareggio

0 vittorie Pisa

8 gol fatti Benevento

2 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A BENEVENTO

1978/1979 Serie C1 Benevento vs Pisa 1-0



L'ULTIMA SFIDA A BENEVENTO

2016/2017 Serie B Benevento vs Pisa 1-0