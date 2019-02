Attenta Inter il prossimo match potrebbe terminare al 97’

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Negli ultimi sei scontri diretti sull’isola il Cagliari ha sempre marcato almeno una rete.

Eppure è riuscito a vincere solo 1 volta: stagione 2012-2013, 32esima giornata, 2-0 con doppietta di Pinilla.

D’intorno ecco invece 2 pareggi e 3 sconfitte. Fra l’altro quest’ultime senza soluzione di continuità dal torneo 2014-2015 in poi.

Il bilancio dei precedenti Cagliari-Inter ci racconta che a farla da padrone è comunque il segno X comparso al termine di 18 delle 38 sfide, in sostanza una sì e l’altra no. E anche il punteggio più ricorrente vede le due squadre in campo equivalersi: 1-1, comparso già al termine di 10 match, il più recente nel 2013-2014.

Nel girone di ritorno il Cagliari ha raccolto solo 4 punti. L’Inter al contrario ne somma il doppio, 8.

I rossoblù sono reduci dal KO su calcio di rigore in casa della Sampdoria (e siamo già a quota 6 penalty fischiati contro in questo torneo, solo l’Udinese ne vanta un valore maggiore al passivo), mentre l’Inter viene dalla controversa gara in casa della Fiorentina con pareggio subito su penalty ben oltre il novantesimo.

Attenzione quindi, in casa nerazzurra, ai minuti di recupero nel prossimo impegno.

Alla Sardegna Arena di match arrivati a 100 minuti ne troviamo già 2 in questo torneo: col Sassuolo e col Napoli. Considerando tutte e 12 le gare disputate dal Casteddu fra le mura amiche scopriamo che in media un confronto dura quasi 97 minuti, con la partita – per così scrivere – più breve arrivata soltanto al 93’, Cagliari-Empoli 0-3.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A)

38 incontri disputati

6 vittorie Cagliari

18 pareggi

14 vittorie Inter

37 gol fatti Cagliari

54 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Inter 0-2, 7° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Inter 1-3, 14° giornata 2017/2018