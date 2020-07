Attenta Inter, l’altra milanese a Ferrara ha rischiato grosso

Attenzione a dare per scontato l’esito di Spal-Inter. È vero che gli estensi sono ultimi e i meneghini, nel momento in cui scriviamo, secondi in campionato ma…

Dalla ripartenza della Serie A gli uomini di Luigi Di Biagio hanno raccolto un solo punto. Singolarmente è avvenuto ospitando l’altra metà, per colori, di Milano. Il 2-2 contro i rossoneri ha rappresentato anche l’ultimo match a rete per Petagna e compagni che poi hanno perso contro Sampdoria, Udinese e Genoa.

L’Inter contro i ferraresi viene da 3 vittorie di fila fra casa e fuori.

In trasferta, poi, fa punti dalla stagione 1962-1963, quando fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0. Anche se, a voler essere pignoli, la sfida è andata in scena nel palinsesto della Serie A soltanto in altre 7 occasioni con un bilancio di 5 segni 2 in schedina e 2 pareggi.

I numeri totali sono a tinte nerazzurre, con gli ospiti che hanno doppiato gli avversari per successi, 9-4, mentre in fatto di gol conducono 19-14.

Il risultato più frequente degli Spal-Inter? Lo 0-1 che ha fatto capolino prima di oggi per 5 volte (il 27,8% dei casi). Praticamente un testa a testa ogni tre.

CONFRONTI DIRETTI A FERRARA (SERIE A)

18 incontri disputati

4 vittorie Spal

5 pareggi

9 vittorie Inter

14 gol fatti Spal

19 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Inter 1-1, 8° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Inter 1-2, 8° giornata 2018/2019