Attenzione al secondo tempo di Sassuolo-Torino, sfida all’insegna dell’X

Da cinque stagioni i Sassuolo-Torino vanno in archivio sol segno X. L’ultimo successo cui gli spettatori del Mapei Stadium hanno assistito risale al 2013-2014, fu 0-2 con reti di Immobile e Brighi.

Curiosamente, come accadrà fra qualche giorno, quella sfida andò in scena alla 20esima giornata.

Dando uno sguardo a tutti e 10 i precedenti, quindi anche quelli di cadetteria e nei play-off, scopriamo che i neroverdi sono ancora a secco di successi.

Fra le mura di casa i ragazzi di De Zerbi hanno racimolato 10 punti (3V – 1X – 5P; 19GF/18GS). Fra la fine del 2019 e l’avvio del 2020 hanno patito in campionato 3 KO senza soluzione di continuità. E così la più recente vittoria risulta quella nel recupero col Brescia.

La compagine di Mazzarri lontano dall’Olimpico Grande Torino ha fatto 13 punti (4V – 1X – 4P; 15GF/14GS). Ha cominciato il nuovo anno mettendo in banca 6 punti che l’hanno riportata a ridosso della zona Europa. Scartabellando gli almanacchi di calcio scopriamo che tre vittorie di fila sono arrivate per l’ultima volta la scorsa stagione, fra la 25esima e la 27esima giornata.

Massima attenzione sul secondo tempo.

Gli emiliani sono, dopo il Genoa, la squadra che lascia più punti dopo l’intervallo per il tè, passando dai 27 al 45’ ai 19 al triplice fischio finale dei match. Per il Torino questa statistica racconta, al contrario, di un +2, dai 25 al termine del primo tempo ai 27 nella classifica in vigore.

CONFRONTI DIRETTI A COL SASSUOLO SQUADRA DI CASA (SERIE A E SERIE B)*

10 incontri disputati

0 vittorie Sassuolo

6 pareggi

4 vittorie Torino

8 gol fatti Sassuolo

13 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Torino 0-2, 20° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Torino 1-1, 17° giornata 2018/2019

* Compresa la gara valida per i play-off di Serie B stagione 2009/2010.