Baroni: da un Inzaghi (Filippo) all'altro (Simone)

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sfida inedita quella che andrà in scena sulle panchine del derby regionale.

Perché i due mister di Frosinone, Marco Baroni, e Lazio, Simone Inzaghi, mai sono stati avversari in campionato prima di questo turno.

Baroni che arriva all’appuntamento col morale a mille, dopo aver raccolto la prima vittoria in Serie A.

E’ accaduto domenica scorsa, al 17esimo (nemmeno a voler essere scaramantici) tentativo. Perché col Siena aveva raccolto 1 pareggio e 2 sconfitte, col Benevento 9 KO, mentre col Frosinone, prima dello scorso weekend, 2 segni X ed altrettante battute d’arresto.

A proposito di scherzi del destino… dopo aver fatto esonerare Filippo Inzaghi vincendo a Bologna, Baroni ospiterà il fratello dell’ex mister felsineo, Simone Inzaghi, che arriverà allo Stirpe con la sua Lazio.