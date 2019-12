Benevento-Frosinone 4-3 (per colpi di testa). E nei 2 precedenti in B...

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Sarà il big match della 17esima giornata della Serie B 2019-2020.

Benevento-Frosinone metterà faccia a faccia la prima contro la terza in classifica. A oggi i precedenti in cadetteria fra i club ammontano a 2. Nel torneo 2016-2017 piovvero ben 8 gol in novanta minuti più recuperi. Ad imporsi sempre il fattore casa: 2-1 in Campania con tutte le reti arrivate di testa e su calcio da fermo; 3-2 nel Lazio con la rete decisiva arrivata ancora con un’incornata.

Allora è d’obbligo scoprire quante reti gli uomini di Inzaghi e Nesta hanno marcato con questa specialità: 4 i giallorossi, 3 i giallazzurri.

Al Vigorito con 22 punti conquistati (7V – 1X – 0P) il Benevento viene da 5 vittorie di fila e una porta chiusa a doppia mandata da 457 minuti. L’ultimo ospite ad aver marcato è stato Sernicola il 29 settembre scorso. Fra l’altro i soli 2 gol interni incassati incoronano quella di Inzaghi come la miglior difesa casalinga della cadetteria. L’ultimo KO davanti ai propri tifosi? Nei play-off contro il Cittadella, 0-3.

Lontano dallo Stirpe con 6 punti raccolti (1V – 3X – 4P) il Frosinone non è certo corazzata che naviga verso la promozione. Non solo. La miseria di 5 gol marcati fanno dell’attacco di Nesta il secondo meno prolifico del torneo in esterna, peggio hanno fatto solo i livornesi con 1 centro. Ma in occasione dell’ultima gita fuori casa ecco un 2-0 sulla Juve Stabia che ha riportato quel successo che mancava dallo scorso torneo.

Chiudiamo ricordando che, in tema di precedenti, le due squadre si sono affrontare in cadetteria e Serie C, mai nel massimo campionato italiano… ma per smentire questa statistica c’è tempo fino al prossimo maggio. Obbligo però centrare la promozione.

CONFRONTI DIRETTI A BENEVENTO (SERIE B E SERIE C)

9 incontri disputati

5 vittorie Benevento

3 pareggi

1 vittoria Frosinone

13 gol fatti Benevento

8 gol fatti Frosinone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A BENEVENTO (SERIE B)

Benevento-Frosinone 2-1, 41° giornata 2016/2017