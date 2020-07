Bologna, 4.193 giorni di digiuno a Bergamo

Cinque successi consecutivi, dal campionato 2013-2014 in poi. Otto gare utili senza soluzione di continuità, dalla stagione 2009-2010.

Così la più recente vittoria felsinea a Bergamo è distante, oggi, 4.193 giorni. Il calendario indicava il 28 gennaio 2009 e la sfida terminò col punteggio di 0-1. Decisivo, al minuto 80, un centro di Volpi.

Poi ecco il filotto nerazzurro.

Cosa lega questa gara a quella che andrà in scena fra qualche ora?

Sulla panchina del Bologna, allora come stavolta, sedeva Mihajlovic.

Dando uno sguardo ai dati prodotti dai due club in questo torneo sarà interessante vedere cosa succederà a livello di gol.

L’Atalanta, 94 centri, è il club più prolifico del campionato. Il Bologna, soltanto 2 match a porta inviolata, è quello col valore dei clean sheet più basso. I rossoblù hanno resistito soltanto agli assalti della Spal, seconda giornata, e del Genoa, quinto turno. Da 29 impegni di campionato subiscono almeno una rete.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

51 incontri disputati

28 vittorie Atalanta

16 pareggi

7 vittorie Bologna

78 gol fatti Atalanta

40 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Bologna 1-2, 18° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Bologna 4-1, 30° giornata 2018/2019