Bologna-Napoli, la sfida dei senza pareggi. Lo show azzurro al Dall'Ara

Due vittorie, quattro sconfitte e zero pareggi. Questo è stato il cammino di marcia fin qui in campionato del Bologna, che a questa tornata ospita il Napoli. Le due affermazioni dei rossoblu e i sei punti che la squadra di Mihajlovic si ritrova in classifica, sono state ottenute tra le mura amiche del Dall'Ara. Anche il Napoli non ha al suo attivo pareggi: ha vinto tre volte (due successi ottenuti in trasferta) e tre volte ha perso.

Il Bologna si fa preferire al Napoli negli scontri diretti giocati in Emilia. Ma tra le 17 affermazioni della squadra partenopea ce n'è anche una roboante e che ha fatto molto rumore. Oltretutto è anche piuttosto recente; è il successo per 7-1 arrivato il 4 febbraio 2017 con due grandi protagonisti in campo come Mertens e Hamsik autori entrambi di una tripletta (di Insigne sempre per il Napoli e di Torosidis per il Bologna le altre due reti della gara).

Il Bologna ha mandato a segno 7 marcatori diversi in queste prime 6 giornate. Un bel risultato indubbiamente, ma il Napoli ha saputo fare anche di meglio con 8. E' un record per l'attuale Serie A: primato in condivisione con Atalanta e Sassuolo.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E B)

31 vittorie Bologna

14 pareggi

17 vittorie Napoli

103 gol fatti Bologna

79 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1929/1930 Serie A Bologna vs Napoli 3-1

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2019/2020 Serie A Bologna vs Napoli 1-1