Brescia-Cagliari: il pareggio non esiste. Recupero off limits per i lombardi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ritorno di Corini sulla panchina del Brescia sembrava aver dato nuova linfa alla squadra lombarda. Ma dopo due vittorie e un pareggio sono arrivate anche due sconfitte di fila per le 'rondinelle' che restano invischiate nella zona pericolosissima della classifica. Il Cagliari è in crisi. Dopo una straordinaria partenza, la formazione allenata da Maran è entrata in un periodo buio: ultima vittoria alla 14esima giornata, dopodiché sono arrivati un pari e quattro sconfitte (senza contare l'eliminazione dalla Coppa Italia).

Brescia e Cagliari non pareggiano praticamente mai in casa dei biancazzurri. Due sole volte si sono divise la posta in palio su 26 precedenti e l'ultima circostanza in cui ciò è avvenuto è nella primavera del 1966, ovvero quasi 54 anni fa (0-0).

Al Cagliari serve un nuovo marcatore per raggiungere l'Inter che ha mandato in gol 13 giocatori diversi contro i 12 dei rossoblu. Nerazzurri leader di questa classifica e sardi che inseguono a pari merito con Napoli, Roma e Atalanta. Il Brescia è l'unica compagine di A a non aver realizzato neanche un gol nel tempo di recupero, sia nel primo che nel secondo tempo.

TUTTI I PRECEDENTI A BRESCIA (SERIE A E B)

14 vittorie Brescia

2 pareggi

10 vittorie Cagliari

41 gol fatti Brescia

27 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A BRESCIA

1932/1933 Serie B Brescia vs Cagliari 1-0

L'ULTIMA SFIDA A BRESCIA

2015/2016 Serie B Brescia vs Cagliari 4-0