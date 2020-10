C’è una classifica col Benevento primo. Mentre la Roma…

Terzo scontro diretto in Serie A fra i giallorossi della Roma e i giallorossi del Benevento e per la prima volta i sanniti si ritrovano davanti in classifica ai capitolini.

Perché alla quinta giornata del 2017-2018, la Lupa, nonostante una gara in meno disputata, stazionava tre punti sopra gli avversari. Distacco cresciuto a quota +37 in occasione dello scontro diretto al 24esimo turno.

Il bilancio strizza l’occhio a Dzeko e compagni.

Anzi, soprattutto a Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco in occasione dei due match è riuscito a marcare ben 3 gol, uno fra le mura di casa (testa) e doppietta in trasferta (sinistro).

E proprio un paio di curiosità relative al prossimo Roma-Benevento sono legate alle marcature.

La Roma è arrivata a quota 9 contro gli Stregoni in Serie A (3 Dzeko, 2 Under, Fazio, Defrel, 2 autogol a favore). Il Benevento nelle trasferte del massimo campionato affrontate fino a oggi ne ha incassate ben 46.

Insomma, stando ai precedenti raggiungere le quote 10 e 50 non dovrebbe essere impossibile.

Attenzione però… alcuni indicatori mettono in mostra l’ottima partenza della squadra allenata da Filippo Inzaghi. Ha totalizzato 1 clean sheet (meglio solo Milan, Napoli, Verona e Juventus), mandato a rete 4 differenti giocatori (meglio solo Atalanta, Napoli, Sassuolo, Inter e Milan), trovato già la via del gol con giocatori subentrati a match in corso, soprattutto… è la compagine che ha raccolto più punti nel passaggio dal primo, 1, al secondo tempo, 6. Nessun club, infatti, mette in mostra un +5. Al contrario la compagine di mister Fonseca ne conta 4 all’intervallo e, anche, al triplice fischio finale.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria Roma

0 pareggi

0 vittorie Benevento

5 gol fatti Roma

2 gol fatti Benevento

PRIMA E ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Benevento 5-2, 24° giornata 2017/2018