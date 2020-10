Cagliari, a Bologna per fare 500 punti in trasferta

Quali sono i risultati più ricorrenti al termine dei derby in rossoblù Bologna-Cagliari? I successo col minimo sforzo per i padroni di casa, 1-0, oppure per gli ospiti, 0-1. Assieme, infatti, i due punteggi vantano 10 caps, praticamente è come se comparissero al termine di una sfida ogni tre.

L’ultima delle 5 volte dell’1-0 risale al 2013-2014, 29esima giornata, Christodoulopoulos su calcio di rigore. Viceversa la più recente delle 5 volte dello 0-1 risale al 2009-2010, 19esimo turno, Matri il man of the match.

Concentrandoci sui precedenti ci accorgiamo che i felsinei sono in serie OK da 8 sfide. Una striscia che ha avuto inizio nel torneo 2010-2011 e che per il momento ha portato in dote 18 punti: 5 vittorie più 3 segni X.

Dalla classifica all time di Serie A col girone unico, inoltre, scopriamo che il Cagliari è a quota 497 punti in trasferta. Un traguardo raggiunto grazie a 114 vittore più 214 pareggi, per un totale di 328 gare a punti dal torneo 1964-1965 in poi.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

33 incontri disputati

16 vittorie Bologna

9 pareggi

8 vittorie Cagliari

44 gol fatti Bologna

28 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Cagliari 1-3, 33° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Cagliari 1-1, 29° giornata 2019/2020