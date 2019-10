Cagliari (e Maran), vedi Ancelotti e... vai KO

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nei dieci anni che hanno portato Carlo Ancelotti lontano dalla Serie A, Rolando Maran prendeva confidenza col massimo campionato italiano partendo da Catania, passando per Verona (Chievo) e approdando, infine, al Cagliari.

È anche per questo motivo che gli unici due precedenti tra Ancelotti e Maran vanno ricercati nella passata stagione 2018/2019.

Il breve bilancio sorride all’ex tecnico di Bayern Monaco e Real Madrid: 2-0 il computo delle vittorie, 3-1 il dato sulle reti segnate.

Attenzione invece agli incroci fra i due allenatori e le squadre interessate, Napoli e Cagliari. Partendo dal tecnico partenopeo, i confronti con la formazione sarda sono 16 e Ancelotti si configura come un’assoluta bestia nera degli isolani visto che guida da imbattuto per numero di vittorie (13-0) e gol fatti (25-9). Da conteggiare a 3 il numero di pareggi.

Assolutamente ribaltata la prospettiva fra Maran e Napoli. Il tecnico del Cagliari, in quindici precedenti, non ha mai battuto il sodalizio campano, che guida 12 vittorie a zero e 29-11 per reti segnate. Chiudiamo spiegando che risultano 3 i segni X.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANCELOTTI E MARAN IN CAMPIONATO

2 vittorie Ancelotti

0 pareggi

0 vittorie Maran

3 gol fatti squadre di Ancelotti

1 gol fatti squadre di Maran

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANCELOTTI E CAGLIARI IN CAMPIONATO

13 vittorie Ancelotti

3 pareggi

0 vittorie Cagliari

25 gol fatti squadre di Ancelotti

9 gol fatti Cagliari

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E NAPOLI IN CAMPIONATO

0 vittorie Maran

3 pareggi

12 vittorie Napoli

11 gol fatti squadre di Maran

29 gol fatti Napoli