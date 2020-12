Cagliari, una porta troppo aperta. I micidiali 15 minuti dei sardi. Ma a Parma...

Sono tre i risultati utili consecutivi ottenuti dal Parma prima di questo match contro il Cagliari (una vittoria e due pareggi). Il Cagliari non ottiene i tre punti dalla settima giornata e ha portato a casa solamente due punti nelle ultime quattro gare.

Per i sardi il terreno di gioco degli emiliani non è che sia particolarmente congeniale. In 33 partite tra Serie A e B, i rossoblu hanno ottenuto solo 5 affermazioni, anche se l'ultima...è arrivata giusto la scorsa stagione (3-1 alla terza giornata, con doppietta di Ceppitelli e gol di Simeone per il Cagliari, mentre di Barillà la rete del Parma).

Il Cagliari subisce spesso gol: la formazione allenata da Di Francesco ha chiuso una sola gara con la propria porta imbattuta. Sempre sui rossoblu da segnalare il fatto che sono micidiali nel primo quarto d'ora del secondo tempo: sei i gol realizzati in questo arco temporale nelle prime undici giornate, come Lazio e Milan.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E B)

17 vittorie Parma

11 pareggi

5 vittorie Cagliari

55 gol fatti Parma

27 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1931/1932 Serie B Parma vs Cagliari 0-1



L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2019/2020 Serie A Parma vs Cagliari 1-3