Che secondi tempi per il Napoli. Il momento trionfale della Spal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spal e Napoli si sono affrontate in tutte le serie professionistiche del calcio italiano, dalla A alla C dunque. Napoli che ha vinto quattro delle ultime cinque sfide giocate a Ferrara e Spal che non vince contro gli azzurri in casa dal 30 settembre 1962 (4-2).

Spal che sta terminando questo campionato in maniera trionfale: sei vittorie nelle ultime otto partite giocate, con un pari e una sconfitta a completare questo ciclo ultra positivo.

La formazione guidata da Ancelotti è prima saldamente per gol di giocatori entrati a partita in corso: sono 11. La Spal, giusto per fare un raffronto, è ferma a 3. Non solo, un'altra particolarità di questo Napoli è che migliora molto il proprio rendimento nel secondo tempo: 15 i punti guadagnati nella ripresa rispetto al risultato dei primi 45 minuti.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE A, B E C)

8 vittorie Spal

5 pareggi

6 vittorie Napoli

31 gol fatti Spal

27 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1948/1949 Serie B Spal vs Napoli 1-0

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2017/2018 Serie A Spal vs Napoli 2-3