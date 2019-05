Chi segna più gol, le squadre di Ancelotti o Gasperini?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se le tue squadre hanno marcato il doppio dei gol di quelle dell’avversario, è scontato che il bilancio dei testa a testa penda dalla tua parte.

Una regola che vale anche per gli incroci di campionato, tutti in A, fra Carlo Ancelotti, Napoli, e Gian Piero Gasperini, Atalanta.

Con l’azzurro mister di casa troviamo due Milan-Genoa. Il primo nella stagione 2007-2008, 2-0 per i rossoneri. Il secondo l’anno seguente, 2008-2009, pareggio per 1-1.

Ma i 2 successi in trasferta, l’ultimo dei quali nei mesi scorsi proprio col Napoli, permettono al mister originario dell’Emilia di prendere il largo negli scontri diretti col collega: 3-1 in fatto di affermazioni, 8-4 sul fronte delle marcature.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANCELOTTI E GASPERINI IN CAMPIONATO

3 vittorie Ancelotti

1 pareggio

1 vittoria Gasperini

8 gol fatti squadre di Ancelotti

4 gol fatti squadre di Gasperini