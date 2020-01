© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con quella di sabato la sfida fra Torino e Atalanta diventerà anche quella che ha fatto registrare il maggior numero di incroci fra i tecnici Walter Mazzarri e Gian Piero Gasperini.

Ad oggi contende il primato al derby della Lanterna, quello fra Sampdoria e Genoa. I due mister sono stati avversari in occasione della stracittadina ligure di campionato già per 4 volte. All’elenco dobbiamo poi aggiungere, tutte con 1 caps nel curriculum, Napoli-Genoa, Napoli-Palermo, Genoa-Inter.

Il bilancio che emerge dagli 11 precedenti che rintracciamo in campionato è in perfetto equilibrio. Per 4 volte s’è imposto Mazzarri, per altre 4 Gasperini. Mentre i segni X ammontano a 3. In leggero vantaggio il toscano sul fronte dei gol marcati dalle sue squadre: 11-9.

E proprio Mazzarri ha in corso una striscia OK arrivata a quota 3 match: 2 successi, in occasione degli ultimi 2 precedenti, e 1 pareggio, lo 0-0 in Atalanta-Torino alla sesta giornata 2018-2019.

Per rintracciare un’affermazione del tecnico piemontese dobbiamo andare, invece, alla 34esima giornata 2017-2018, Atalanta-Torino 2-1.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MAZZARRI E GASPERINI IN CAMPIONATO

