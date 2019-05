Cittadella-Cremonese? Ogni volta un risultato diverso!

© foto di Alberto Forestieri

Sei partite in casa del Cittadella tra i veneti e la Cremonese e sei risultati diversi si sono verificati. Leggera prevalenza dei padroni di casa che sono in vantaggio per 3 vittorie a 2. Solo uno invece i pareggi.

Cittadella che arriva a questo appuntamento avendo perso una sola partita nelle ultime otto gare giocate (per l'appunto nel corso dell'ultimo turno), mentre la Cremonese è forte di sei risultati utili consecutivi (tre vittorie e tre pari).

Cremonese in testa in B per gare concluse senza subire gol ('clean sheet'): sono ben 14. Ottima anche la varietà offensiva dei grigiorossi che sono andati a segno con 15 giocatori diversi, meglio ha fatto solo il Verona con 16. Per contro il Cittadella è fermo a 10, all'interno di un gruppetto che occupa l'ultimo posto.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL CITTADELLA

3 vittorie Cittadella

1 pareggi

2 vittorie Cremonese

13 gol fatti Cittadella

8 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL CITTADELLA

1999/2000 Serie C1 Cittadella vs Cremonese 4-0

L'ULTIMA SFIDA IN CASA DEL CITTADELLA

2017/2018 Serie B Cittadella vs Cremonese 1-2