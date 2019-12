© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quaranta gol e diciannove vittorie di differenza.

Possiamo riassumerli così i Genoa-Torino fino a oggi giocati in campionato: 47 in Serie A più 6 in cadetteria.

Il bilancio sorride ai rossoblù che conducono in fatto di vittorie, 28-9, e reti marcate, 94-54. Mentre i pareggi ammontano a 16.

E proprio l’ultimo segno X s’è verificato nell’unico, prima di quest’oggi, Genoa-Torino alla 14esima giornata di Serie A. Era il 2013-2014 e al centro di Farnerud al minuto 7 rispose Biondini al 69.

Poi soltanto successi.

Risultato di cui avrebbero bisogno entrambe le squadre per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Il Grifone è terz’ultimo con un bagaglio di 10 punti. Quattro in meno del Toro che con 14 staziona al 13esimo posto della graduatoria.

A proposito di punti… il Genoa ne ha lasciati per strada 4 nel passaggio dai primi ai secondi tempi, il Torino ne ha recuperati 3 fra la prima e la seconda frazione. E così, curiosamente, prima dell’intervallo per il the il Genoa sarebbe davanti al Torino in una classifica virtuale della Serie A.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

53 incontri disputati

28 vittorie Genoa

16 pareggi

9 vittorie Torino

94 gol fatti Genoa

54 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Torino 1-0, 4° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Torino 0-1, 33° giornata 2018/2019