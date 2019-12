Con un pareggio farebbero Ancelotti 400 e Mihajlovic 100

© foto di Insidefoto/Image Sport

Bologna-Milan 1-4 del 2008-2009 e Bologna-Napoli 3-2 del 2018-2019 sono le due gare che hanno visto confrontarsi i mister Carlo Ancelotti e Sinisa Mihajlovic. Curiosamente in entrambe le occasioni Mihajlovic vestiva i panni del padrone di casa.

Così col prossimo Napoli-Bologna andrà in scena anche il primo Ancelotti-Mihajlovic di campionato.

Sono invece 22 i testa a testa fra l’allenatore dei campani e il Bologna.

Tutto è cominciato nella stagione di cadetteria 1995-1996, quando Ancelotti guidava la Reggiana. Allora fu vittoria per 1-0 e pareggio per 0-0. Successivamente ecco altri 20 scontri diretti, tutti in Serie A, fra Parma, Juventus, Milan e, per l’appunto, Napoli.

Il bilancio sorride al tecnico originario di Reggiolo, 16-4 per vittorie, 39-17 per gol fatti, ma a colpire è un dato che rintracciamo confrontando fra loro i primi e gli ultimi 5 testa a testa. Fra il 1995-1996 e il girone d’andata del 1997-1998 i felsinei non riuscirono mai a perforare la difesa orchestrata da Ancelotti. Nella più recente manciata di scontri diretti, dal girone di ritorno del 2004-2005, al contrario, hanno sempre trovato la via del gol.

Rendiconto negativo per Mihajlovic nelle sfide col Napoli. Però… dopo 14 tentavi (con solo 6 pareggi), alla 38esima giornata del 2018-2019, è riuscito ad acciuffare la prima vittoria.

Concludiamo segnalando due numeri dalle carriere di entrambi i manager.

Ancelotti vanta 399 gare positive, vittorie o segni X, in Serie A. Ovviamente conteggiando anche i due match di spareggio con la Juventus 1998-1999. Mihajlovic annovera 99 pareggi nel massimo campionato.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANCELOTTI E MIHAJLOVIC IN CAMPIONATO

1 vittoria Ancelotti

0 pareggi

1 vittoria Mihajlovic

6 gol fatti squadre di Ancelotti

4 gol fatti squadre di Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANCELOTTI E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO

16 vittorie Ancelotti

2 pareggi

4 vittorie Bologna

39 gol fatti squadre di Ancelotti

17 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

1 vittoria Mihajlovic

6 pareggi

8 vittorie Napoli

15 gol fatti squadre di Mihajlovic

35 gol fatti Napoli