Conte imbattuto col Torino grazie a una difesa d’acciaio

Quello in programma domani sera e che chiuderà la 32esima giornata di Serie A 2019-2020 sarà il primo scontro diretto in campionato fra i mister Antonio Conte e Moreno Longo.

Il nerazzurro, al contrario, ha sfidato il Torino già in 7 occasioni. Le prime 2, uniche a terminare col segno X, col Siena nella cadetteria 2010-2011. Poi fra derby di Torino dal 2012-2013 al 2013-2014 e match del girone d’andata ecco una serie di 5 vittorie senza soluzione di continuità e con zero gol subiti.

Longo ha incrociato uomini e schemi con l’Inter una sola volta: stagione 2018-2019, 0-3 dalla panchina del Frosinone.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL TORINO IN CAMPIONATO

5 vittorie Conte

2 pareggi

0 vittorie Torino

13 gol fatti squadre di Conte

3 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI FRA LONGO E L’INTER IN CAMPIONATO

0 vittorie Longo

0 pareggi

1 vittoria Inter

0 gol fatti squadre di Longo

3 gol fatti Inter