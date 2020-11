Cornelius 6 gol in 44 minuti. Stasera c’è l’avversario preferito

La scorsa stagione fra match d’andata e ritorno l’attaccante danese Andreas Cornelius mise a segno 6 gol contro il Genoa. Una tripletta al Tardini, un’altra al Ferraris. In casa impiegò otto minuti per scrivere l’impresa: al 42’, al 45’ e al 50’. In trasferta un po’ di più, 36 minuti: al 18’, al 33’ e al 53’.

In questo torneo il giocatore del Parma è ancora alla ricerca del primo centro nonostante le 4 presenze raccolte.

I precedenti di Genoa-Parma sorridono ancora ai liguri.

Fra Serie A (14) e cadetteria (8) i rossoblù hanno raccolto 10 successi (il più recente nel 2014-2015, 2-0 alla 25esima, Iago Falque e Pavoletti), 9 segni X, 3 sconfitte (oltre a quella della stagione scorsa ci sono anche l’1-3 del 2018-2019 e lo 0-4 del 1993-1994).

Curiosamente il monday night metterà faccia a faccia due dei tre club che ancora non si sono visti fischiare contro un calcio di rigore in questo campionato.

L’ultimo avverso al Vecchio Balordo fu al 34esimo turno del passato torneo, Genoa-Lecce. L’ultimo contro il Parma risale alla 35esima giornata, Parma-Napoli.

Attenzione però ché negli ultimi 5 Genoa-Parma di Serie A i rigori non sono certo mancati. Anzi, la sfida ha viaggiato a 1 penalty per match, di cui solo 2 trasformati poi in gol. Singolarmente tutte queste massime punizioni sono state sanzionate a favore dei padroni di casa.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

22 incontri disputati

10 vittorie Genoa

9 pareggi

3 vittorie Parma

31 gol fatti Genoa

23 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Parma 2-1, 11° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Parma 1-4, 27° giornata 2019/2020