Cosa lega Atalanta e Brescia? La Spal. Hubner e un digiuno da oltre 400’

Negli ultimi cinque derby di campionato, 4 in Serie A più 1 in cadetteria, si sono alternati i punteggi di 2-0 (nel 2000-2001, 2002-2003, 2005-2006) e 0-0 (nel 2001-2002, 2004-2005).

L’Atalanta è in serie positiva negli scontri diretti interni col Brescia da 7 match: 4 nel massimo torneo italiano, 3 nel secondo livello.

Pertanto l’ultimo successo degli ospiti risale al 5 ottobre 1997, quando lo 0-1 fu griffato da Neri al 61’.

Il bilancio dei 25 incontri disputati con i bergamaschi padroni di casa sorride a quest’ultimi, avanti per numero di vittorie, 11-4, e gol marcati, 30-16. Mentre i segni X ammontano a 10. All’andata fu 3-0 per la banda di Gasperini: doppietta di Pasalic, rete di Ilicic.

In casa la Dea conta 32 punti (10V – 2X – 4P con 44GF e 22GS). È reduce da un filotto di 5 successi, serie iniziata col 2-1 sulla Roma lo scorso 15 febbraio e arrivata al doppio 2-0 rifilato a Napoli e Sampdoria.

In questo torneo solo un’altra volta i nerazzurri sono stati per 2 match casalinghi a porta inviolata: doppio 5-0 a Milan e Parma.

L’ultima sconfitta al Gewiss Stadium è del 20 gennaio 1-2 con la Spal.

Le Rondinelle in trasferta hanno messo assieme solo 11 punti (3V – 2X – 11P con 11GF e 34GS). Nelle ultime tre uscite hanno incassato ben 10 reti al passivo (1 a Firenze, 6 nella Milano nerazzurra, 3 nella Torino granata). L’ultimo successo lontano dal Rigamonti è dell’8 dicembre 2019, 0-1 a Ferrara contro la Spal.

Concludiamo ricordando che Atalanta-Brescia sarà derby fra il miglior attacco e la seconda peggior difesa della Serie A. Che Tonali e compagni, in caso di vittoria, salirebbero quota 20 nel computo totale della sfide A più B. Che l’ultimo bresciano ad aver marcato in casa atalantina è stato Hubner il 2 aprile 2000 nell’1-1 valido per la 29esima giornata di Serie B. Successivamente ecco un digiuno lungo 454 minuti, recuperi esclusi.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

25 incontri disputati

11 vittorie Atalanta

10 pareggi

4 vittorie Brescia

30 gol fatti Atalanta

16 gol fatti Brescia

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Brescia 2-0, 19° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Brescia 0-0, 12° giornata 2004/2005