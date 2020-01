Derby di Roma: Fonseca vale Inzaghi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Fonseca ha colto 11 vittorie nelle prime 20 panchine di Serie A. Simone Inzaghi è a quota 77 in 140 caps.

Traducendo in percentuali i valori appena riportati scopriamo che… fra i due mister non c’è differenza. Il portoghese ha trionfato nel 55% dei match affrontati, così come l’italiano s’è imposto nel 55% delle gare combattute.

Ovviamente sono valori influenzati dalla lunghezza, o meno, dei curricula in A dei due tecnici. Tuttavia è pur sempre un biglietto da visita non da poco se esibito alla vigilia di una stracittadina come quella che va in scena a pochi passi dal Tevere.

E, forse per uno scherzo del destino, l’unico incrocio in campionato fra i due è terminato proprio in parità: 1-1 nel derby d’andata.

Da segnalare, invece, che gli scontri diretti fra Inzaghi e la Roma producono ancora un bilancio in rosso per l’allenatore piacentino. La Lupa è in vantaggio di un derby, 3-2, mentre i pareggi ammontano a 2. Senza scordare che mai nei 7 scontri diretti andati in scena dal 2016-2017 sono usciti 2 segni X di fila.

TUTTI I PRECEDENTI FRA FONSECA E INZAGHI IN CAMPIONATO

0 vittorie Fonseca

1 pareggio

0 vittorie Inzaghi

1 gol fatto squadra di Fonseca

1 gol fatto squadra di Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI FRA FONSECA E LA LAZIO IN CAMPIONATO

0 vittorie Fonseca

1 pareggio

0 vittorie Lazio

1 gol fatto squadra di Fonseca

1 gol fatto Lazio

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E LA ROMA IN CAMPIONATO

2 vittorie Inzaghi

2 pareggi

3 vittorie Roma

9 gol fatti squadre di Inzaghi

9 gol fatti Roma