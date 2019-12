© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una sola sconfitta nelle ultime dieci partite giocate: la Roma di Fonseca sta disputando un campionato buono, nelle posizioni che valgono un posto nelle prossime coppe europee e cercheranno di consolidare questo rendimento ospitando l'ultima in classifica, la Spal. I numeri non sono invece buoni per i ferraresi. Due sole vittorie per la squadra di Semplici in questo campionato e l'ultima ormai risale al 5 ottobre scorso (1-0 sul Parma).

In due sole circostanze, su 17 confronti, la Spal è riuscita ad uscire dall'Olimpico (in casa della Roma) con la vittoria finale. Una volta il 12 settembre 1965 e un'altra...la scorsa stagione, il 20 ottobre 2018. In entrambi i casi si è verificato uno 0-2.

Tra i numeri negativi dei ferraresi troviamo sicuramente i pochi gol segnati. Sono 9 peggior attacco della A e sono solamente 4 i giocatori della rosa ad essere andati a segno (ultima posizione anche in questa graduatoria).

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

9 vittorie Roma

6 pareggi

2 vittorie Spal

27 gol fatti Roma

12 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1952/1953 Serie A Roma vs Spal 0-0



L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2018/2019 Serie A Roma vs Spal 0-2