E' pareggio fra Inzaghi e Conte

Lazio-Inter 2-1 e Inter-Lazio 1-0 sono le uniche due gare di Serie A che hanno visto avversari in panchina Simone Inzaghi e Antonio Conte. Pertanto il bilancio fra i due tecnici è in perfetto equilibrio per successi raccolti e gol marcati.

Al contrario mister Inzaghi l’Inter l’ha sfidata per 9 volte in campionato. Nelle ultime due stagioni ha alternato sconfitte a vittorie. Non solo. Dal 2018-2019 nel girone d’andata ha sempre perso, in quello di ritorno ha colto solo successi.

Uno in meno, 8, gli scontri diretti fra coach Conte e la Lazio. Il rendiconto sorride però al leccese che ha raccolto punti in ben 7 occasioni. Tuttavia l’unico KO risale proprio all’ultimo scontro diretto, quello di qualche mese fa nella seconda parte della stagione 2019-2020.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E CONTE IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi

0 pareggi

1 vittoria Conte

2 gol fatti squadre di Inzaghi

2 gol fatti squadre di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E L’INTER IN CAMPIONATO

3 vittorie Inzaghi

1 pareggio

5 vittorie Inter

8 gol fatti squadre di Inzaghi

14 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E LA LAZIO IN CAMPIONATO

5 vittorie Conte

2 pareggi

1 vittoria Lazio

12 gol fatti squadre di Conte

5 gol fatti Lazio