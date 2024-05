Inzaghi: "Ho avuto ottime risposte, ma non ne avevo bisogno. Frattesi deve confermarsi"

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match esterno vinto per 0-5 sul campo del Frosinone.

Oggi risposta eclatante.

"Tecnicamente i ragazzi sono stati bravissimi. La fase di possesso l'abbiamo fatta come sappiamo, nel non possesso qualche volta abbiamo rischiato. Ottima prestazione, conto una squadra che non meritava questo risultato per l'andamento della gara".

L'Inter accelera e decelera in base ai momenti della partita e oggi Barella ha fatto il regista.

"Solitamente abbiamo Mkhitaryan che fa più il lavoro del doppio mediano, stasera avevamo più Frattesi per la profondità. Barella è un giocatore pensante, una mezzala molto forte che da anni sta facendo grandissimi campionati".

In questo finale c'è qualcosa su cui stai particolarmente attento?

"Stasera ho avuto ottime risposte, ma non ne avevo bisogno. Arnautovic e Buchanan hanno fatto un gran lavoro negli allenamenti e in campo, ma io non sono riuscito a dargli abbastanza spazio e stasera lo meritavano. Sono contento per Sensi, che si è allenato al massimo cercando di rosicchiare uno spazio che non è semplice dargli. Ha fatto sempre settimane perfette".

Quinta da titolare in A di Frattesi: come vedi il suo secondo anno?

"Io spero che possa confermarsi con questi numeri, poi dipenderà molto da lui. Si è inserito bene, ha lavorato e ha fatto quello che doveva fare come tutti i centrocampisti. Nel calcio bisogna fare delle scelte, ma io di questo gruppo non vorrei fare a meno di nessuno avendo vinto il campionato così".

Buchanan lo usa più a sinistra: lo vedi alla Dimarco?

"Ci dà qualcosa di diverso, perché ha buon dribbling e un ottimo destro. A destra abbiamo tante alternative, Carlos Augusto fa il terzo per far tirare il fiato a Bastoni. Per alternare Dimarco l'ho messo lì e sta dando grandi risposte".

Sommer sempre più leader.

"Non è stato una scoperta a livello di campo, tutti lo conosciamo. Un grandissimo uomo, di spessore. Importante in campo e nello spogliatoio".

Lautaro in gol dopo due mesi: tra attaccanti ne parlavate?

"Ne parlavamo, ma è il nostro capitano. Abbiamo raggiunto lo scudetto, Lauti deve continuare così. Ha grande responsabilità e, al di là die tanti gol, ne ha segnato uno al 91' col Napoli che ci ha regalato la Supercoppa".