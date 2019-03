© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio Andreazzoli è nuovamente l’allenatore dell’Empoli.

Il tecnico natio di Massa torna così sulla panchina azzurra, quella stessa panchina occupata nelle prime 11 giornate di questo torneo (1V – 3X – 7P), con una media punti/match pari a 0,5.

La notizia dell’esonero di Giuseppe Iachini è arrivata nella giornata di mercoledì.

Il mister originario di Ascoli Piceno ha guidato gli azzurri per 16 turni (4V – 4X – 8P) raccogliendo in media 1 punto per ogni gara. Dopo un avvio brillante con 3 successi (Udinese, Atalanta, Bologna) e 1 segno X (Spal) nei primi 4 impegni, tuttavia l’Empoli targato Iachini nelle successive 12 giornate aveva raccolto solo 6 punti.

Fatale il KO nel posticipo di lunedì sul campo della Roma, curiosamente ex squadra di Andreazzoli.