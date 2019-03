© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sfida che non conosce 0-0. 22 partite già giocate ad Empoli tra la formazione azzurra e il Parma e mai una gara in Toscana è finita a reti bianche.

Si segna dunque con regolarità in questo confronto. Il record di marcature in una sola gara spetta al match del 20 dicembre del 1998, partita conclusasi con il punteggio di 5-3 per gli emiliani.

I ducali non vincono in campionato da ben sei turni; nelle ultime cinque giornate la formazione allenata da D'Aversa ha fatto un solo punto, figlio di un pareggio e ben quattro sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI AD EMPOLI (SERIE A E B)

13 vittorie Empoli

3 pareggi

6 vittorie Parma

33 gol fatti Empoli

24 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA AD EMPOLI

1946/1947 Serie B Empoli vs Parma 2-1

L'ULTIMA SFIDA AD EMPOLI

2017/2018 Serie B Empoli vs Parma 4-0