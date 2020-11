Entella e Lecce: due incroci (nella stessa stagione) e il perfetto equilibrio

vedi letture

La Virtus Entella è ancora senza vittorie in questo campionato di Serie B ed ha una partita da recuperare. Si presenta a questo appuntamento avendo ottenuto tre pareggi e avendo rimediato anche due sconfitte. Il Lecce ha un bilancio perfettamente in parità nelle partite giocate finora in trasferta: una vittoria, un pari e una sconfitta.

Per la prima volta in assoluto Virtus Entella e Lecce si affrontano in Serie B. Si erano già incrociate alcune stagioni fa in C ed è lì che troviamo i due precedenti a cui facciamo riferimento. Due gare in Liguria, nella stagione 2012/13, una in regular season e una per i play off promozione, e due pareggi (1-1 e 2-2). Si riparte dunque da questa situazione di assoluto equilibrio.

La Virtus Entella, almeno stando alle statistiche elaborate prima di questa giornata, è la formazione di B a poter vantare il miglior apporto dalla panchina: tre reti all'attivo segnate da giocatori non partiti titolari (al pari della Salernitana).

TUTTI I PRECEDENTI A CHIAVARI (SERIE C)

0 vittorie Virtus Entella

2 pareggi

0 vittorie Lecce

3 gol fatti Virtus Entella

3 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A CHIAVARI

2012/2013 Serie C1 Virtus Entella vs Lecce 2-2

L'ULTIMA SFIDA A CHIAVARI

2012/2013 Serie C1 Virtus Entella vs Lecce 1-1