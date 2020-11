Fare gol al Verona? E' quasi un'impresa. Ma il Benevento in Veneto...

Due vittorie (una a tavolino), due pareggi e una sconfitta. Inizio di stagione positivo per il Verona che è riuscito a bloccare sul pari anche la Juventus nel proprio stadio. Benevento fin qui senza mezze misure: zero pareggi dunque, due vittorie e tre sconfitte.

Perfetta parità se si guardano i precedenti al Bentegodi tra queste due squadre. Anzi, si fanno preferire leggermente i sanniti per numero di reti realizzate; nell'ultimo incrocio in Veneto, il Benevento è uscito trionfante con un secco 3-0 (due stagioni fa in B), anche se a fine campionato, dopo i play off gli scaligeri hanno ottenuto la promozione in A, mentre i campani sono rimasti in cadetteria.

Tre volte su cinque con la propria porta imbattuta. Il Verona può vantare questo dato importante che colloca i gialloblu in vetta alla classifica dei clean sheet, assieme al Milan.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

1 vittoria Verona

1 pareggio

1 vittoria Benevento

3 gol fatti Verona

5 gol fatti Benevento

LA PRIMA SFIDA A VERONA

2016/2017 Serie B Verona vs Benevento 2-2

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2018/2019 Serie B Verona vs Benevento 0-3