Fiorentina, la voglia di fare 13 e 100 contro l'Udinese. I bianconeri al Franchi...

Una vittoria e una sconfitta: questo il ruolino di marcia al Franchi per la Fiorentina. Udinese sconfitta nell'unica gara fin qui giocata in trasferta in questo campionato.

Dodici vittorie consecutive. Con questa bella serie, la Fiorentina si appresta ad ospitare l'Udinese. Attenzione perché i viola non sono così lontani dal poter segnare la rete numero 100 in casa contro i bianconeri, essendo a quota 97 in 45 partite (media 2,15 gol a partita). L'ultima vittoria dell'Udinese è dell'11 novembre 2007 (1-2). E per trovare un pareggio bisogna scorrere a ritroso fino al 26 febbraio 2005 (2-2).

7-0. Il 4 gennaio 1959, la Fiorentina travolse con questo punteggio i friulani in casa. E' il risultato più eclatante mai verificatosi tra viola e bianconeri. Del resto i gigliati in quel periodo avevano un grande centravanti come Hamrin nelle proprie fila ed erano molto prolifici. Doppietta in quella gara per lo svedese, così come per Gratton, poi reti di Montuori, Lojacono e Petris.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

30 vittorie Fiorentina

10 pareggi

5 vittorie Udinese

97 gol fatti Fiorentina

42 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1930/1931 Serie B Fiorentina vs Udinese 3-2

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2019/2020 Serie A Fiorentina vs Udinese 1-0