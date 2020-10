Fiorentina, quel 3-0 che fa la differenza. Spezia senza un marcatore da 100%

vedi letture

Pur essendo neo promossa e matricola in Serie A, lo Spezia ha già centrato in questo avvio di campionato, l'appuntamento con la prima, storica affermazione nella massima categoria. La Fiorentina aveva iniziato bene la stagione, vincendo in casa col Torino, poi ha subito due sconfitte di fila, prima contro l'Inter a San Siro, poi in casa dalla Sampdoria.

E' la prima volta che queste due formazioni si affrontano in Serie A, però vi sono già dei precedenti in Liguria tutti riconducibili a campionati di B e tutt'e tre molto datati (si torna indietro di quasi cento anni). In questi tre confronti, due volte è uscito il pareggio, mentre una volta ha vinto la Fiorentina: è accaduto il 26 febbraio 1939 ed è stato un netto 3-0 quello ottenuto dai viola.

Tre i gol segnati fin qui dallo Spezia e tre gol che portano una sola firma, quella di Galabinov, che peraltro sarà assente questo pomeriggio.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DELLO SPEZIA

0 vittorie Spezia

2 pareggi

1 vittoria Fiorentina

1 gol fatto Spezia

4 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA IN CASA DELLO SPEZIA

1929/1930 Serie B Spezia vs Fiorentina 0-0

L'ULTIMA SFIDA IN CASA DELLO SPEZIA

1938/1939 Serie B Spezia vs Fiorentina 0-3