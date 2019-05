Fra Spezia e Cittadella, gol nel secondo tempo e un espulso

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Entrambi gli incroci della regular season si sono sbloccati nella ripresa e al triplice fischio finale contavano 21 giocatori in campo.

Alla quarta giornata, in Liguria, a decidere il match fu una rete di Crimi al minuto 48. Al 23esimo turno, in Veneto, è stata la volta di Galabinov al 76’. Nel girone d’andata andò sotto la doccia anzitempo Panico, in quello di ritorno la stessa sorte toccò ad Adorni.

Ma i play-off sono sfide particolari. I granata per continuare a sognare la Serie A dovranno acciuffare la vittoria. Ai bianconeri, al contrario, basterà un pareggio. Perché nonostante entrambi i club abbiano chiuso a quota 51 punti, gli scontri diretti premiano gli spezzini che, quindi, risultano in una posizione migliore di classifica rispetto ai cittadellesi.

Il bilancio degli scontri diretti, cadetteria più Serie C, è in perfetto equilibrio sul fronte dei risultati: 2 vittorie per parte e 5 segni X. Mentre per quanto riguarda le marcature comandano gli ospiti 7-5.

E proprio dal fronte gol emergono due statistiche che fotografano la stagione delle due compagini che daranno il via ai play-off 2018-2019: gli Aquilotti sono il club che ha marcato più gol con i panchinari, ben 11; il Citta è quello che ha mandato a rete il minor numero di giocatori, soltanto 11.

Chiudiamo ricordando che il più recente segno 2 negli Spezia-Cittadella risale alla stagione 2012-2013, 0-3 al fischio finale con doppietta di Giannetti e rete su rigore di Di Roberto.

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B E SERIE C)

9 incontri disputati

2 vittorie Spezia

5 pareggi

2 vittorie Cittadella

5 gol fatti Spezia

7 gol fatti Cittadella

PRIMA SFIDA A LA SPEZIA (SERIE B)

Spezia-Cittadella 0-3, 11° giornata 2012/2013

ULTIMA SFIDA A LA SPEZIA (SERIE B)

Spezia-Cittadella 1-0, 4° giornata 2018/2019