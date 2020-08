Gasperini è un ex Inter. Conte è un ex Atalanta. Entrambi sono ex Juventus

Gian Piero Gasperini ha guidato l’Inter in Serie A nell’annata 2011-2012. Tre sole panchine in cui ha raccolto la pochezza di un punto: zero vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte. Antonio Conte è stato seduto sulla panchina dell’Atalanta nella stagione 2009-2010. Tredici presenze con uno score di: 3 successi, 4 segni X, 6 battute d’arresto.

Entrambi sono ex Juventus, anche se il primo solo a livello di giovanili.

I due tecnici sono stati avversari in campionato per 5 volte. Conte è in vantaggio. Soprattutto l’unica affermazione di Gasperini risale alla cadetteria 2006-2007 quando Genoa-Arezzo terminò col punteggio di 3-0. In Serie A Conte ha sempre fatto punti.

Il mister nato a Grugliasco è in serie OK contro la Beneamata dal girone di ritorno del 2017-2018: 3 pareggi e 1 vittoria.

Il coach originario di Lecce contro la Dea, fra A e B, vanta 9 match positivi su 9: 7 trionfi e 2 pari.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E CONTE IN CAMPIONATO

1 vittoria Gasperini

1 pareggio

3 vittorie Conte

4 gol fatti squadre di Gasperini

5 gol fatti squadre di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E L’INTER IN CAMPIONATO

5 vittorie Gasperini

6 pareggi

9 vittorie Inter

16 gol fatti squadre di Gasperini

32 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

7 vittorie Conte

2 pareggi

0 vittorie Atalanta

16 gol fatti squadre di Conte

3 gol fatti Atalanta